Hoje em Dia mostra como fazer leitoa à pururuca nesta quarta (23)

Chef Guga Rocha aprende a fazer leitoa à pururuca e tutu especial Divulgação/RECORD

Nesta quarta-feira (23), o Hoje em Dia exibirá mais uma edição do quadro O Segredo da Receita, com o chef Guga Rocha. Desta vez, ele vai visitar um local que se destaca pela culinária típica brasileira, com pratos caseiros que conquistaram o público e renderam ao estabelecimento o título de melhor restaurante brasileiro de São Paulo.

Guga acompanhará o preparo das duas especialidades mais pedidas da casa: leitoa à pururuca e tutu especial. O chef responsável vai revelar os segredos dessas receitas de sucesso.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.