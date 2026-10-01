Hoje em Dia recebe o segundo eliminado de A Fazenda 18 nesta sexta-feira (2) Ao vivo, ex-peão encara o Celeiro da Verdade e descobre o que aconteceu durante sua participação no reality

Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves recebem o eliminado de A Fazenda 18 Edu Moraes/RECORD

Na noite desta quinta (1º), A Fazenda 18 se despede de mais um participante. Assim que deixar o reality, o segundo eliminado da temporada marca presença ao vivo no Hoje em Dia desta sexta-feira (2).

O ex-peão participa do quadro Celeiro da Verdade, dinâmica em que escolhe objetos dispostos no cenário que revelam perguntas, situações ou conteúdos relacionados ao reality. A partir desta seleção, ele comenta o que pensa sobre os peões que continuam na disputa e relembra momentos de sua trajetória no jogo.

‌



Ao longo do programa comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, o eliminado também conversa sobre sua participação no reality, acompanha acontecimentos do confinamento e reage aos comentários feitos pelos outros jogadores durante sua passagem pela Fazenda.

E após a atração, ele ainda recebe uma mensagem especial da família, um momento que será exibido com exclusividade no RecordPlus.

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h50, sob o comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística, de Cesar Barreto.

Veja como foi a distribuição de tarefas feita pelo Fazendeiro Serginho: