Juliana Didone e Eliezer disputam o último episódio da Batalha das Receitas nesta quarta (20)

A atriz Juliana Didone estará acompanhada pela sua mãe, e Eliezer pela a sogra dele, mãe da Vih Tube Antônio Chahestian/RECORD

No Hoje em Dia desta quarta-feira (20), Renata Alves e Guga Rocha comandam o último episódio da segunda temporada do quadro Batalha das Receitas, com o tema chocolate. As duplas de famosos são formadas pela atriz Juliana Didone e sua mãe, e pelo criador de conteúdo Eliezer e a sogra dele, mãe da Vih Tube. O time vencedor da disputa leva para casa o prêmio de R$ 10 mil.

A convidada especial do dia é a chef Renata Arassiro, especialista na área de chocolateria, que vai comandar a primeira etapa, o Desafio do Chef, escolhendo a receita que as duplas terão que preparar ao mesmo tempo. Depois, ela prova os pratos sem saber de quem são e define o ganhador dessa fase, garantindo uma vantagem importante para o Desafio Final. No fim, quem se sair melhor será o campeão.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h35, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.