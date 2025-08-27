Julinho Casares mostra como funciona a terapia com cães em hospitais no Hoje em Dia desta quinta (28) O especialista em comportamento animal também ensina de que forma a presença dos pets pode transformar a recuperação de pacientes Novidades|Do R7 27/08/2025 - 19h14 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h14 ) twitter

Julinho Casares acompanha de perto o trabalho de um cão terapeuta em um hospital da zona leste de São Paulo Antonio Chahestian/RECORD

Julinho Casares acompanha de perto o trabalho de um cão terapeuta em um hospital da zona leste de São Paulo, em uma matéria especial para o Hoje em Dia desta quinta (28). A chamada “pet terapia” consiste em visitas monitoradas de cães treinados que ajudam a reduzir o estresse, aliviar a sensação de dor, trazer bem-estar emocional e até estimular a interação de pacientes acamados.

Durante a visita, o especialista em comportamento animal mostra como esses animais se tornam verdadeiros aliados no processo de recuperação, levando alegria não só para quem está internado, mas também para familiares e profissionais da saúde. Julinho explica ainda por que os cães têm tanta capacidade de criar vínculos afetivos e como isso pode refletir diretamente na melhora do tratamento.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, sob comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.