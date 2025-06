O amor está no ar! Ticiane Pinheiro se declara para o marido: ‘Homem da minha vida’ A apresentadora do Hoje em Dia aproveitou o Dia dos Namorados para fazer um post dedicado ao amado; confira Novidades|Do R7 12/06/2025 - 18h14 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h14 ) twitter

A apresentadora do Hoje em Dia fez uma linda homenagem ao marido em comemoração ao Dia dos Namorados Reprodução/Instagram

O clima desta quinta-feira (12) está mais lindo e contagiante do que nunca com a chegada do Dia dos Namorados e podemos provar!

A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, compartilhou um carrossel de fotos ao lado do marido, César Tralli. O post ainda veio acompanhado de uma declaração romântica que derreteu os corações dos seguidores.

“Desde 2014 namorando, amando e feliz com você. Que delícia ter encontrado o homem da minha vida e escolher você todos os dias. Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Te amo Vida, sempre para sempre”, escreveu Tici.

Imediatamente os fãs deixaram vários elogios: “Casal maravilhoso! Que vocês sejam eternamente felizes! Parabéns pela linda família que vocês formam”, escreveu uma.

‌



“Nasceram um para o outro”, completou mais uma fã. “Casal mais amado do Brasil”, declarou outra.

Confira o post abaixo:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.