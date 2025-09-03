Personagens do Brasil: Renata Alves visita à Ilha do Ferro, no sertão de Alagoas Em matéria inédita para o Hoje em Dia desta quinta (4), apresentadora mostra as tradições do povoado Novidades|Do R7 03/09/2025 - 15h23 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h23 ) twitter

Renata Alves mostra as tradições do sertão de Alagoas Divulgação/RECORD

O Hoje em Dia desta quinta (4) exibe mais uma edição do quadro Personagens do Brasil, comandado por Renata Alves. Desta vez, a apresentadora esteve no sertão de Alagoas para conhecer de perto histórias que preservam a cultura e o modo de vida da região.

No município de Pão de Açúcar, às margens do rio São Francisco, Renata participou de uma corrida de canoas conhecidas como as borboletas do rio. Essa tradição faz parte do dia a dia dos moradores e mostra a relação de respeito e habilidade que eles têm com o rio.

A viagem também levou a apresentadora até a Ilha do Ferro, um povoado com cerca de 500 habitantes. Ali, 100 deles são artesãos que enchem as ruas com suas criações, transformando o lugar em uma grande galeria de arte a céu aberto.

É dessa forma que Renata Alves mostra como pequenas comunidades espalhadas pelo Brasil guardam histórias que merecem ser conhecidas e valorizadas.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.