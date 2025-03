Quadro ‘Segredo da Receita’ desta sexta (7) mostra um clássico da culinária coreana No Hoje em Dia, o chef Guga Rocha aprende como fazer um cheesecake de matcha com frutas vermelhas Novidades|Do R7 06/03/2025 - 16h53 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guga Rocha visitará uma talentosa chef confeiteira, filha de imigrantes coreanos Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta sexta (7) apresentará uma edição especial e temática do quadro Segredo da Receita, dedicada a um clássico da culinária coreana: o matcha.

Guga Rocha visitará uma talentosa chef confeiteira, filha de imigrantes coreanos, que, após uma carreira bem-sucedida no mundo da moda, encontrou na gastronomia sua verdadeira paixão.

Durante o programa, ele vai aprender como se faz uma das sobremesas que é carro-chefe do lugar e que mistura um pouco da tradição coreana com um clássico da confeitaria: cheesecake de matcha com frutas vermelhas.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, na tela da RECORD. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.