Tici Pinheiro mostra um dos seus destinos de viagem favoritos: 'Sempre romântico" Apresentadora do Hoje em Dia esteve em Campos do Jordão (SP), cenário do seu casamento com o jornalista César Tralli, no fim de 2017 Novidades|R7 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 07h39 )

Ticiane Pinheiro celebra momentos de amor e companheirismo com a família em Campos do Jordão (SP) Reprodução/Instagram

Campos do Jordão, no interior de São Paulo, é um dos destinos favoritos da apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, que sempre que possível viaja para cidade escolhida para ser o cenário do seu casamento com o jornalista César Tralli, no final de 2017.

Curtindo o clima mais ameno e as belas paisagens acompanhada do marido e da filha Manuella, de 5 anos, Tici aproveitou o fim de semana para descansar, ler e interagir com bichinhos exóticos.

Na legenda da publicação nas redes sociais, ela escreveu: “Final de semana na cidade em que casamos: Campos de Jordão! Sempre muito romântico e nostálgico”.

Nos comentários, seu marido, César, deixou uma verdadeira declaração: “Eu sempre digo e repito vida: muito obrigado por existir. A cada dia mais valorizo a nossa família, procuro cuidar de vocês com todo amor e carinho do mundo. Meu nome é gratidão”.

O post foi um sucesso e a família recebeu uma enxurrada de elogios. “Casal que conquistou o Brasil. Lindos!”, enalteceu uma seguidora. A atriz Mari Saade também fez questão de deixar seu carinho: “Lindos”.

O destino foi elogiado pelos fãs: “Amo essa cidade! Me faz lembrar alguns lugares aqui de Portugal”.

Confira o post:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.

Além de Campos do Jordão, confira outros destinos turísticos que as celebridades gostam:

