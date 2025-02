Tici Pinheiro combina look com a caçula e explode fofurômetro: ‘Mini me’ Comentários divididos tomaram conta do post sobre com quem Manu parece mais: A mãe ou pai ? Veja agora! Novidades|Do R7 17/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/01/2025 - 02h00 ) twitter

Gêmeas? Tici Pinheiro posta foto ao lado da filha caçula, Manu, com looks combinando Reprodução/Instagram

Curtindo as férias com a família na Bahia, a apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, registrou um momento mãe e filha ao lado da caçula, Manuella. As duas aparecem juntinhas combinando a estampa de seus looks estilosos para um dia no resort.

Na legenda, Tici escreveu: “Mini me. Fala a verdade, ela não é parecida com a mamãe?”

Os seguidores, que estão sempre presentes nos posts, responderam à pergunta da apresentadora com comentários de opiniões dividas, mas também cheios de carinho: “Duas princesas, mas ela é a cara do pai!”, disse uma.

“Sempre lindas”, elogiou outra fã. “Acho parecida com os dois”, confessou mais uma.

Confira o post:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, na tela da RECORD.