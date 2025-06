Ticiane Pinheiro celebra aniversário em clima de arraial e confessa: ‘Amo festejar’ Apresentadora do Hoje em Dia publicou nas redes sociais registros da comemoração Novidades|Do R7 18/06/2025 - 17h39 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h39 ) twitter

A apresentadora completou 49 anos no último domingo (16) Reprodução/Instagram

No último domingo (16), a apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, publicou em uma rede social um vídeo soprando as velinhas em comemoração ao seu aniversário. A modelo completou 49 anos e recebeu os parabéns de colegas e seguidores.

A apresentadora escreveu na publicação: “Amo fazer aniversário, amo festejar, me sinto a pessoa mais feliz do mundo e abençoada por estar comemorando mais um ano com saúde e rodeada da minha família e amigos que amo”.

Com tema de arraial, Tici aparece no vídeo rodeada de doces típicos e um bolo. A apresentadora coloca uma coroa na cabeça e apaga as velas ao som de ‘Set Fire to the Rain’, da cantora Adele.

Nos comentários, os amigos não deixaram de dar as felicitações à apresentadora. Entre eles, o Chef Guga Rocha: “Uma pessoa maravilhosa que tem um coração de ouro, sua amizade é um presente, um beijão enorme”, escreveu.

A amiga de vida e trabalho, Ana Hickmann, também desejou os parabéns: “Tici, Feliz aniversário! Parabéns, te amo!”, comentou a apresentadora do Hoje em Dia.

Mariana Godoy, apresentadora do Fala Brasil, elogiou a beleza de Ticiane e celebrou mais um ano completo: “Feliz aniversário, Tici! Cada vez mais linda, seja sempre muito feliz!”.

Confira a publicação:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.