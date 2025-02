Ticiane Pinheiro surpreende a mãe durante evento no Rio de Janeiro Ao lado da filha, Manuella Tralli, a apresentadora do Hoje em Dia foi prestigiar a eterna Garota de Ipanema; confira! Novidades|R7 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Helô, Ticiane Pinheiro e Manuella Tralli esbanjam muito amor e alegria em encontro no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

Belos momentos em família? Temos! A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, aproveitou o fim de semana para surpreender a mãe, Helô Pinheiro, durante a apresentação de um festival de Bossa Nova no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela fez questão de mostrar os bastidores do encontro que encantou os seguidores.

Acompanhada da filha, Manuella Tralli, de 5 anos, Tici compartilhou a aventura já no aeroporto, momentos antes de pegar a ponte aérea até a Cidade Maravilhosa para encontrar a eterna Garota de Ipanema.

No vídeo, ela aparece de surpresa ao lado da filha enquanto Helô aguardava para subir ao palco e comandar o evento. Claro que a reação da avó ao ver neta e filha juntas foi de pura felicidade!

Os fãs rasgaram elogios para esse encontro em família: “Eu amo tudo que envolve a Tici! Que energia boa ela passa, sempre alto astral, dedicada a todos que ela ama!”, disse uma seguidora

“A Manu é uma princesinha”, afirmou outra. Bruna Pinheiro, atriz e sobrinha da apresentadora, comentou: “Melhor surpresa! Amo muito”.

A beleza do trio também foi exaltada: “O Rio continua lindo, e com vocês fica mais lindo ainda”, enalteceu um fã.

Confira o post:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h na RECORD.