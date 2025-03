Ticiane Pinheiro usa colar e pulseira especiais no Hoje em Dia: ‘Acessórios da minha amada e saudosa sogra’ As peças escolhidas pela apresentadora para o programa foram elogiadas pelos internautas; confira! Novidades|Do R7 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ticiane Pinheiro presta homenagem à sogra usando seus acessórios Reprodução/Instagram

A mais pura e bela homenagem! Ticiane Pinheiro surpreendeu os fãs ao postar uma foto usando acessórios de sua falecida sogra, Edna Tralli. A apresentadora entrou ao ar no Hoje em Dia com o look especial para homenageá-la.

“Pronta para apresentar o Hoje em Dia. Acessórios da minha amada e saudosa sogrinha Edna Tralli”, escreveu Tici na legenda do post.

Os fãs adoraram o visual da apresentadora e deixaram muitos comentários a elogiando: “Maravilhosa! Look e acessórios belíssimos. Quanto bom gosto!”, disse uma.

“Look lindo, Tici”, enfatizou outra. “Amei a combinação e o colar”, completou mais uma.

‌



Além disso, a atriz e influenciadora digital, Elaine Mickely, também deixou seu comentário: “Amei! Linda como sempre.”

Confira o post abaixo:

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.