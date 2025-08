Val Marchiori e Renata Dominguez participam do quadro Batalha das Receitas no Hoje em Dia desta quarta (6) Comandado por Renata Alves e Guga Rocha, o segundo episódio tem como tema “doce com banana” e vale prêmio de R$ 10 mil; saiba mais Novidades|Do R7 05/08/2025 - 14h44 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h44 ) twitter

Hoje em Dia exibe o segundo episódio da nova temporada do quadro Batalha das Receitas, a disputa gastronômica comandada por Renata Alves e Guga Rocha Edu Moraes/RECORD

Nesta quarta (6), o Hoje em Dia exibe o segundo episódio da nova temporada do quadro Batalha das Receitas, a disputa gastronômica comandada por Renata Alves e Guga Rocha. Nesta edição, famosos vão mostrar suas habilidades na cozinha e quem preparar o melhor prato leva o prêmio de R$ 10 mil.

O tema do dia é “doce com banana”, fruta muito presente na culinária e no dia a dia dos brasileiros, que pode ser preparada de várias formas e em diferentes receitas. A dupla azul é formada pela empresária Val Marchiori e o marido, o advogado Amilton Augusto, enquanto a dupla laranja conta com a atriz Renata Dominguez e o marido, o empresário e relações públicas Leandro Gléria.

O convidado especial é o chef Pedro Frade, especialista no tema, que vai comandar a primeira etapa, o Desafio do Chef, escolhendo a receita que as duplas terão que preparar ao mesmo tempo.

Depois, ele prova os pratos sem saber de quem são e escolhe o vencedor dessa fase, que garante uma vantagem importante para o Desafio Final. No fim, a dupla que se sair melhor leva o prêmio de R$ 10 mil para casa.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, sob comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.