Zucatelli compartilha vídeo da Yorkshire Banana Nanica em momento de pura diversão

Celso Zucatelli flagra sua cachorra, Banana Nanica, em brincadeira descontraída pela sala Reprodução/Instagram

O apresentador do Hoje em Dia e autor do blog Pai de Cachorro, Celso Zucatelli, compartilhou um momento de pura diversão e fofura da Yorkshire Banana Nanica. No vídeo, ela brincava com seu patinho de pelúcia. “Será que ela se diverte?”, perguntou aos seguidores na legenda do vídeo.

Ao som de Eta Novinha, de Léo Santana, a pet carrega seu novo melhor amigo pela casa e mostra que está sempre pronta para uma brincadeira.

O flagra arrancou boas risadas do apresentador e de sua esposa, Ana Zucatelli.

Nos comentários, os internautas também entraram no clima descontraído: “Nanica já pode se promovida a banana-prata ou da terra... cresceu lindamente”, elogiou uma seguidora.

“Linda! Meu Barney também é assim com seus brinquedos”, contou uma fã sobre seu pet.

Confira a publicação:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.