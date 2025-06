Zucatelli diverte fãs com bronca inusitada: ‘Tudo tem limite’ Ao lado da esposa, Ana, o apresentador do Hoje em Dia postou uma brincadeira que arrancou boas risadas dos seguidores Novidades|Do R7 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 ) twitter

Celso Zucatelli postou vídeo mandando a esposa gastar mais no cartão de crédito Reprodução/Instagram

Pode avisar que o título de casal mais divertido da internet já tem dono! É do apresentador do Hoje Em Dia, Celso Zucatelli, e da esposa, Ana, que sempre fazem a alegria dos fãs, mas desta vez a dupla extrapolou e fez os seguidores chorarem de rir. Isso porque na publicação, o jornalista está aparentemente dando uma bronca na esposa, mas o motivo é bem inusitado: ela não gastou nada no cartão de crédito durante o mês!

Zuca brincou dizendo: “Não conheço um homem casado que não chega no final do mês desesperado com a fatura do cartão alta, porque a mulher gastou demais”. No final do vídeo, ele abriu até uma oportunidade: “Pode sair de casa e vai gastar no cartão que eu quero ver gasto de verdade aqui”.

As seguidoras gostaram muito da brincadeira feita pelo apresentador: “Preciso de um marido assim”.

Uma fã não conseguiu se conter e perguntou: “Onde que acho um marido assim?”.

‌



Outra seguidora entrou na brincadeira: “Se ele mandou, melhor não contrariar”.

Confira a publicação:

Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h na RECORD. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.