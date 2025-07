Operação contra crimes cibernéticos bloqueia R$ 112 milhões em Goiás Ação policial ocorre em Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h24 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h24 ) twitter

Operação da Polícia Civil de Goiás contra crimes cibernéticos bloqueia R$ 112 milhões em bens

A Polícia Civil de Goiás está realizando uma operação de grande escala para combater crimes cibernéticos. A ação envolve o cumprimento de 41 mandados de prisão em seis cidades goianas, além do Distrito Federal e Rio de Janeiro.

Cerca de 180 policiais participam da operação, que inclui mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens avaliados em R$ 112 milhões. A polícia descreve o esquema criminoso como complexo e planeja uma coletiva de imprensa para fornecer mais detalhes sobre as atividades da quadrilha. Esta é considerada a maior operação do ano no combate a crimes cibernéticos.

Assista ao vídeo - Operação da Polícia Civil de Goiás contra crimes cibernéticos bloqueia R$ 112 milhões em bens

