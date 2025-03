Pai faz filhos reféns após briga com ex-companheira em Belo Horizonte (MG) Homem ameaçou crianças com bico de aspirador durante sequestro Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 14h04 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai faz filhos reféns dentro de casa após brigar com a ex-companheira em Belo Horizonte (MG)

Bruno Vaz, de 34 anos, fez seus dois filhos reféns em Belo Horizonte (MG) após uma discussão com a mãe das crianças. Ao chegar do trabalho, a mulher encontrou Bruno transtornado e foi agredida por ele antes de deixar o apartamento. Bruno então se trancou com as crianças, ameaçando libertá-las apenas se a mulher retornasse.

O BOPE foi chamado para intervir na situação crítica que durou quase três horas. Durante as negociações, Bruno pediu a presença de seu pai, que ajudou a convencê-lo a se entregar à polícia. As ameaças às crianças foram feitas com um bico de aspirador de pó e não com uma arma real.

Bruno foi detido e será encaminhado ao sistema prisional. As crianças estão seguras e não sofreram ferimentos.

Assista em vídeo - Pai faz filhos reféns dentro de casa após brigar com a ex-companheira em Belo Horizonte (MG)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!