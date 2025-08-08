Pai se torna as pernas da filha em corridas de superação Edvaldo dos Santos e sua filha Sophia encontram força no esporte apesar das limitações físicas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Edvaldo dos Santos e sua filha Sophia superam dificuldades por meio da corrida.

Sophia, com uma doença rara, descreve o pai como "suas pernas" durante as provas.

Além da corrida, eles praticam outras atividades como futebol, ciclismo e surfe.

A presença da mãe oferece apoio e registro dos momentos especiais da família.

Edvaldo Sousa dos Santos é pai de Sophia Santos, uma menina diagnosticada com uma doença rara que afeta seus movimentos. Apesar das dificuldades, pai e filha encontraram na corrida uma forma de superar desafios e fortalecer seus laços. Sophia descreve o pai como “suas pernas” durante as provas, onde ela participa em um triciclo enquanto Edvaldo corre ao seu lado.

Desde cedo, Sophia enfrentou problemas motores e foi diagnosticada aos cinco anos com uma condição que limitava suas capacidades de movimento. Edvaldo sempre sonhou em compartilhar atividades físicas com a filha e encontrou na corrida uma maneira de realizar esse desejo. Além das corridas, eles também se envolvem em outras atividades como futebol, ciclismo e surfe, proporcionando experiências enriquecedoras para Sophia.

A mãe de Sophia está sempre presente para registrar esses momentos especiais e oferecer apoio. A dedicação de Edvaldo em manter-se fisicamente ativo visa proporcionar à filha uma vida plena e ativa, inspirando outras pessoas a verem além das limitações físicas.

