Pai se torna as pernas da filha em corridas de superação

Edvaldo dos Santos e sua filha Sophia superam dificuldades por meio da corrida.
Sophia, com uma doença rara, descreve o pai como "suas pernas" durante as provas.
Além da corrida, eles praticam outras atividades como futebol, ciclismo e surfe.
A presença da mãe oferece apoio e registro dos momentos especiais da família.
Edvaldo Sousa dos Santos é pai de Sophia Santos, uma menina diagnosticada com uma doença rara que afeta seus movimentos. Apesar das dificuldades, pai e filha encontraram na corrida uma forma de superar desafios e fortalecer seus laços. Sophia descreve o pai como “suas pernas” durante as provas, onde ela participa em um triciclo enquanto Edvaldo corre ao seu lado.
Desde cedo, Sophia enfrentou problemas motores e foi diagnosticada aos cinco anos com uma condição que limitava suas capacidades de movimento. Edvaldo sempre sonhou em compartilhar atividades físicas com a filha e encontrou na corrida uma maneira de realizar esse desejo. Além das corridas, eles também se envolvem em outras atividades como futebol, ciclismo e surfe, proporcionando experiências enriquecedoras para Sophia.
A mãe de Sophia está sempre presente para registrar esses momentos especiais e oferecer apoio. A dedicação de Edvaldo em manter-se fisicamente ativo visa proporcionar à filha uma vida plena e ativa, inspirando outras pessoas a verem além das limitações físicas.
