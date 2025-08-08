Logo R7.com
Pai se torna as pernas da filha em corridas de superação

Edvaldo dos Santos e sua filha Sophia encontram força no esporte apesar das limitações físicas

Hoje em Dia

Edvaldo Sousa dos Santos é pai de Sophia Santos, uma menina diagnosticada com uma doença rara que afeta seus movimentos. Apesar das dificuldades, pai e filha encontraram na corrida uma forma de superar desafios e fortalecer seus laços. Sophia descreve o pai como “suas pernas” durante as provas, onde ela participa em um triciclo enquanto Edvaldo corre ao seu lado.

Desde cedo, Sophia enfrentou problemas motores e foi diagnosticada aos cinco anos com uma condição que limitava suas capacidades de movimento. Edvaldo sempre sonhou em compartilhar atividades físicas com a filha e encontrou na corrida uma maneira de realizar esse desejo. Além das corridas, eles também se envolvem em outras atividades como futebol, ciclismo e surfe, proporcionando experiências enriquecedoras para Sophia.

A mãe de Sophia está sempre presente para registrar esses momentos especiais e oferecer apoio. A dedicação de Edvaldo em manter-se fisicamente ativo visa proporcionar à filha uma vida plena e ativa, inspirando outras pessoas a verem além das limitações físicas.

