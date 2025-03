Palmeiras e São Paulo disputam vaga na final do Campeonato Paulista Hoje em Dia|Do R7 10/03/2025 - 13h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h28 ) twitter

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (10), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão, atual tricampeão, aposta na base comandada por Abel Ferreira, enquanto o Tricolor confia na experiência do elenco para avançar. O confronto decisivo será transmitido ao vivo pela RECORD, às 21h30.

