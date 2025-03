Passageiro é baleado em ônibus na zona sul de São Paulo e morre no hospital Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 04/03/2025 - 11h55 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um passageiro foi morto na madrugada desta terça-feira (4) dentro de um ônibus em São Paulo. Uma câmera instalada no veículo registrou o momento do crime. A vítima e o atirador estavam em pé quando ocorreram os disparos. Outros passageiros tentaram se esconder e descer do veículo. O incidente ocorreu no bairro Parelheiros, na zona sul da capital paulista. A vítima foi socorrida, mas faleceu no hospital; o atirador ainda não foi localizado.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia