Perseguição policial termina com prisão após roubo de caminhão em SP Motorista sequestrado na Via Anchieta é resgatado ileso Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h29 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Na madrugada, um caminhão roubado foi localizado em Guarulhos após perseguição policial.

O motorista foi sequestrado na Via Anchieta e libertado ileso após a prisão do suspeito.

Funcionários de segurança alertaram a polícia sobre a irregularidade do veículo fora da rota.

O caminhão transportava plumas de algodão, que foram abandonadas pelo suspeito durante a fuga.

Suspeito é preso após roubo de caminhão e perseguição policial em Guarulhos (SP)

Na madrugada desta sexta-feira (22), um caminhão roubado foi localizado em Guarulhos (SP) após uma intensa perseguição policial. O motorista do veículo foi sequestrado enquanto descansava na Via Anchieta e posteriormente libertado ileso após a prisão do suspeito.

Funcionários de uma empresa de segurança detectaram que o caminhão estava fora da rota e alertaram a polícia sobre a possível irregularidade. A Polícia Militar conseguiu rastrear o veículo, que estava equipado com bloqueadores de sinal. Durante a perseguição, o suspeito tentou colidir o caminhão contra as viaturas policiais, mas foi detido.

O caminhão transportava plumas de algodão que foram abandonadas pelo suspeito, indicando que ele pretendia desmanchar a cabine para vender as peças. O motorista foi levado para um cativeiro, mas foi resgatado sem ferimentos após a captura do infrator.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu na madrugada desta sexta (22) envolvendo um caminhão em Guarulhos (SP)?

‌



Um caminhão roubado foi localizado em Guarulhos após uma intensa perseguição policial. O motorista do veículo foi sequestrado enquanto descansava na Via Anchieta e libertado ileso após a prisão do suspeito.

Como a polícia foi alertada sobre o roubo do caminhão?

‌



Funcionários de uma empresa de segurança detectaram que o caminhão estava fora da rota e alertaram a polícia sobre a possível irregularidade.

Quais foram as ações do suspeito durante a perseguição policial?

‌



Durante a perseguição, o suspeito tentou colidir o caminhão contra as viaturas policiais, mas acabou sendo detido.

O que aconteceu com o motorista sequestrado após a captura do suspeito?

O motorista foi resgatado sem ferimentos após a captura do infrator, que tinha o levado para um cativeiro.

Assista ao vídeo - Suspeito é preso após roubo de caminhão e perseguição policial em Guarulhos (SP)

