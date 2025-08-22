Perseguição policial termina com prisão após roubo de caminhão em SP
Motorista sequestrado na Via Anchieta é resgatado ileso
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na madrugada desta sexta-feira (22), um caminhão roubado foi localizado em Guarulhos (SP) após uma intensa perseguição policial. O motorista do veículo foi sequestrado enquanto descansava na Via Anchieta e posteriormente libertado ileso após a prisão do suspeito.
Funcionários de uma empresa de segurança detectaram que o caminhão estava fora da rota e alertaram a polícia sobre a possível irregularidade. A Polícia Militar conseguiu rastrear o veículo, que estava equipado com bloqueadores de sinal. Durante a perseguição, o suspeito tentou colidir o caminhão contra as viaturas policiais, mas foi detido.
O caminhão transportava plumas de algodão que foram abandonadas pelo suspeito, indicando que ele pretendia desmanchar a cabine para vender as peças. O motorista foi levado para um cativeiro, mas foi resgatado sem ferimentos após a captura do infrator.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu na madrugada desta sexta (22) envolvendo um caminhão em Guarulhos (SP)?
Um caminhão roubado foi localizado em Guarulhos após uma intensa perseguição policial. O motorista do veículo foi sequestrado enquanto descansava na Via Anchieta e libertado ileso após a prisão do suspeito.
Como a polícia foi alertada sobre o roubo do caminhão?
Funcionários de uma empresa de segurança detectaram que o caminhão estava fora da rota e alertaram a polícia sobre a possível irregularidade.
Quais foram as ações do suspeito durante a perseguição policial?
Durante a perseguição, o suspeito tentou colidir o caminhão contra as viaturas policiais, mas acabou sendo detido.
O que aconteceu com o motorista sequestrado após a captura do suspeito?
O motorista foi resgatado sem ferimentos após a captura do infrator, que tinha o levado para um cativeiro.
Assista ao vídeo - Suspeito é preso após roubo de caminhão e perseguição policial em Guarulhos (SP)
Veja também
Uma pesquisa aponta que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio
Hoje em Dia playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!