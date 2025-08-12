Polícia Federal desarticula esquema de desvio de cafeína Operação envolve empresas de suplementos em São Paulo e Rio de Janeiro Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal desarticulou um esquema de desvio de cafeína em São Paulo e Rio de Janeiro.

A operação contou com a participação de 200 policiais e identificou três empresas envolvidas.

Mais de 550 toneladas de cafeína foram desviadas usando notas fiscais falsas.

Mandados de prisão e bloqueios de contas totalizaram 73 milhões de reais em bens dos investigados.

A Polícia Federal executou uma operação para desmantelar um grupo criminoso que desviava cafeína utilizando empresas de suplementos alimentares. A ação ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a participação de 200 policiais.

A investigação começou com uma empresa suspeita de adquirir cafeína em volume anormal. Isso levou à identificação de outras duas empresas envolvidas no esquema, que juntas desviaram mais de 550 toneladas da substância. Para ocultar as atividades ilícitas, foram utilizadas notas fiscais falsas.

Além dos mandados de prisão e busca, foram solicitados bloqueios de contas bancárias e bens dos investigados, totalizando 73 milhões de reais. Entre os envolvidos no esquema estavam profissionais como farmacêuticos e advogados.

