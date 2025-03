Polícia investiga desabamento de casarão no centro do Rio Desabamento resulta na morte de motorista; autoridades investigam causas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h27 ) twitter

Polícia vai investigar as causas de desabamento de casarão no centro do Rio

A Polícia Civil e a Defesa Civil investigam o desabamento de um casarão no centro do Rio de Janeiro, ocorrido recentemente. Marcos Vinícius do Nascimento, de 37 anos, morreu após ser atingido pelos escombros enquanto estava dentro de seu carro.

O imóvel, abandonado há anos, havia sido notificado pela Prefeitura em 2014 sem que ações fossem tomadas. Inspeções realizadas em anos recentes confirmaram sua deterioração. A demolição dos dois últimos andares já começou e deve continuar até o fim de semana para garantir a segurança da área.

