Polícia Militar apreende carga de cocaína avaliada em R$ 11 milhões em Goiás

A Polícia Militar apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$ 11 milhões no interior do estado de Goiás. A droga vinha da Bolívia e tinha como destino Minas Gerais. A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima sobre um caminhão que transportava carne e entorpecentes. Durante a abordagem, o caminhoneiro demonstrou nervosismo e tentou fugir. A polícia encontrou 220 peças de cocaína sob um piso falso na carroceria do veículo. O caminhão e o motorista foram levados para a delegacia. A denúncia anônima foi crucial para essa operação.

