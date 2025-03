Polícia prende sete suspeitos de aplicar golpes com falsas pousadas e hotéis em Pirenópolis (GO) Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 13/03/2025 - 11h37 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h07 ) twitter

Uma operação prendeu sete pessoas suspeitas de aplicar o golpe das falsas pousadas em Pirenópolis (GO). Os criminosos criavam páginas na internet simulando reservas em hotéis e pousadas. As vítimas eram direcionadas a entrar em contato via WhatsApp com os golpistas que enviavam contratos falsos. Pelo menos 62 pessoas do Distrito Federal foram afetadas. Donos de estabelecimentos locais alertam sobre a importância da verificação dos sites antes de realizar reservas.

