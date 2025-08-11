Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Porteiro impede fuga de jovem após roubo em Belo Horizonte (MG)

Adolescente foi imobilizado após roubar o celular de uma mulher que esperava transporte

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um porteiro impediu a fuga de um adolescente de 14 anos que roubou o celular de uma mulher de 37 anos na porta de sua casa enquanto aguardava um carro de aplicativo. O jovem se aproximou rapidamente e tomou o celular da vítima.

O porteiro testemunhou a cena e esperou que o adolescente guardasse a faca antes de imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Durante a apreensão, o jovem afirmou que preferia roubar quem tem dinheiro. Ele foi detido em flagrante com escoriações leves e levado para atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. O celular foi recuperado e devolvido à proprietária.

Veja também


Keila Jimenez atualiza as últimas notícias do mundo dos famosos

Hoje em Dia playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.