Porteiro impede fuga de jovem após roubo em Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um porteiro impediu a fuga de um adolescente de 14 anos que roubou o celular de uma mulher de 37 anos na porta de sua casa enquanto aguardava um carro de aplicativo. O jovem se aproximou rapidamente e tomou o celular da vítima.
O porteiro testemunhou a cena e esperou que o adolescente guardasse a faca antes de imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Durante a apreensão, o jovem afirmou que preferia roubar quem tem dinheiro. Ele foi detido em flagrante com escoriações leves e levado para atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. O celular foi recuperado e devolvido à proprietária.
