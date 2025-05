Queda de avião em São Paulo deixa marcas permanentes em sobreviventes Acidente na avenida Marquês de São Vicente resultou em dois mortos e seis feridos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 11h43 (Atualizado em 28/05/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como estão os feridos e testemunhas da queda de avião em São Paulo?

Em fevereiro de 2025, um acidente aéreo na avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo, causou a morte de duas pessoas e deixou seis feridos. A aeronave King Air F90 partiu do Campo de Marte e tentou um pouso forçado após perder potência, colidindo com uma palmeira antes de explodir.

Entre os sobreviventes está Jaqueline Soares, passageira de um ônibus atingido pelos destroços. Ela sofreu lesões que a impedem de trabalhar e destaca as dificuldades enfrentadas devido às sequelas físicas e emocionais. No momento do impacto, cerca de 30 pessoas estavam no coletivo, forçadas a escapar pelas janelas devido à porta danificada.

O piloto Gustavo Medeiros e o passageiro Márcio Carpena foram as vítimas fatais do acidente. A investigação inicial sugere uma falha mecânica como causa provável da tragédia. O caso está sendo analisado pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para determinar as causas exatas da queda.

Assista em vídeo - Como estão os feridos e testemunhas da queda de avião em São Paulo?

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!