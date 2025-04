Receita Federal prioriza restituição para declarações pré-preenchidas do IR Contribuintes com conta no portal gov.br têm prioridade no recebimento Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receita Federal começa a receber declarações pré-preenchidas do IR nesta terça (1)

A Receita Federal começou a receber as declarações pré-preenchidas do Imposto de Renda, priorizando contribuintes com conta prata ou ouro no portal gov.brpara a restituição. No ano passado, mais de 41% das declarações foram realizadas dessa forma, e espera-se que este ano esse número ultrapasse os 50%.

A Receita recomenda que todas as informações sejam confirmadas antes do envio para evitar divergências. Usuários relatam que o sistema é eficiente, com dados geralmente corretos, simplificando o processo para aqueles cujas informações fiscais não mudaram significativamente em relação ao ano anterior.

Assista em vídeo - Receita Federal começa a receber declarações pré-preenchidas do IR nesta terça (1)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!