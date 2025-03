RECORD transmite Palmeiras x Corinthians pela grande final do Paulistão 2025 Hoje em Dia|Do R7 14/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h38 ) twitter

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians será neste domingo (16), no Allianz Parque. O Palmeiras enfrenta a ausência do zagueiro Gustavo Gomes devido a uma lesão no joelho, e Micael deve assumir a titularidade. O Corinthians, após eliminação na Libertadores, tem desfalques como o meia Coronado. O jogo tem transmissão da RECORD, a partir das 18h.

