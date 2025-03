RECORD transmite Santos x Corinthians pelas semifinais do Paulistão 2025 Hoje em Dia|Do R7 07/03/2025 - 12h16 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h18 ) twitter

Neste domingo (9), a RECORD transmite Corinthians x Santos pelas semifinais do Paulistão 2025. O vencedor do confronto, que terá Neymar e Memphis Depay em campo, irá avançar para a grande decisão da competição. Já na segunda (10), a RECORD transmite Palmeiras x São Paulo, jogo que definirá o outro finalista do torneio.

