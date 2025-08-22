Logo R7.com
Relatos de agressões a mulheres em parques no Brasil aumentam

Agressões físicas e verbais ocorrem durante atividades ao ar livre

Mulheres enfrentam onda de agressões físicas e verbais durante treinos em parques e praças
Mulheres enfrentam onda de agressões físicas e verbais durante treinos em parques e praças

Mulheres no Brasil estão enfrentando agressões físicas e verbais enquanto praticam atividades físicas em parques e praças. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, Noelle Pessoa foi agredida fisicamente por um homem que intencionalmente colidiu com seu maxilar e depois a insultou verbalmente. Este caso gerou uma série de relatos semelhantes.

Em Porto Alegre, Aline Davila sofreu importunação sexual durante seu treino e registrou um boletim de ocorrência, embora o agressor não tenha sido encontrado. Ela agora adota medidas de segurança, como treinar em áreas mais movimentadas.

A administração do Parque Ibirapuera está ciente dos casos de agressão e orienta as vítimas a procurarem seguranças no local para acionarem a guarda civil metropolitana. Uma pesquisa revelou que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, com parques sendo locais comuns para tais incidentes. A necessidade de ações institucionais eficazes para garantir segurança nesses espaços é urgente.

Perguntas e Respostas

Quais tipos de agressões as mulheres estão enfrentando em parques no Brasil?


Mulheres no Brasil estão enfrentando agressões físicas e verbais enquanto praticam atividades físicas em parques e praças.

Que incidentes específicos foram relatados em parques como o Ibirapuera e em Porto Alegre?


No Parque do Ibirapuera, Noelle Pessoa foi agredida fisicamente e insultada verbalmente. Em Porto Alegre, Aline Davila sofreu importunação sexual durante seu treino e registrou um boletim de ocorrência.

Quais medidas estão sendo tomadas pela administração do Parque Ibirapuera diante das agressões?


A administração do Parque Ibirapuera orienta as vítimas a procurarem seguranças no local para acionarem a guarda civil metropolitana.

Qual é a porcentagem de mulheres brasileiras que já sofreram assédio e qual é a urgência relacionada à segurança em parques?

Uma pesquisa indicou que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, e há uma necessidade urgente de ações institucionais eficazes para garantir segurança nesses espaços.

