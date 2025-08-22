Relatos de agressões a mulheres em parques no Brasil aumentam
Agressões físicas e verbais ocorrem durante atividades ao ar livre
Mulheres no Brasil estão enfrentando agressões físicas e verbais enquanto praticam atividades físicas em parques e praças. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, Noelle Pessoa foi agredida fisicamente por um homem que intencionalmente colidiu com seu maxilar e depois a insultou verbalmente. Este caso gerou uma série de relatos semelhantes.
Em Porto Alegre, Aline Davila sofreu importunação sexual durante seu treino e registrou um boletim de ocorrência, embora o agressor não tenha sido encontrado. Ela agora adota medidas de segurança, como treinar em áreas mais movimentadas.
A administração do Parque Ibirapuera está ciente dos casos de agressão e orienta as vítimas a procurarem seguranças no local para acionarem a guarda civil metropolitana. Uma pesquisa revelou que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, com parques sendo locais comuns para tais incidentes. A necessidade de ações institucionais eficazes para garantir segurança nesses espaços é urgente.
