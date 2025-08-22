Relatos de agressões a mulheres em parques no Brasil aumentam Agressões físicas e verbais ocorrem durante atividades ao ar livre Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h31 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mulheres no Brasil enfrentam agressões físicas e verbais em parques durante atividades físicas.

No Parque do Ibirapuera, um caso específico envolveu uma mulher agredida e insultada por um homem.

Em Porto Alegre, outra mulher foi alvo de importunação sexual e registrou boletim de ocorrência.

Estatísticas mostram que 75% das brasileiras já sofreram assédio, destacando a urgência de ações para garantir a segurança em parques.

Mulheres enfrentam onda de agressões físicas e verbais durante treinos em parques e praças

Mulheres no Brasil estão enfrentando agressões físicas e verbais enquanto praticam atividades físicas em parques e praças. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, Noelle Pessoa foi agredida fisicamente por um homem que intencionalmente colidiu com seu maxilar e depois a insultou verbalmente. Este caso gerou uma série de relatos semelhantes.

Em Porto Alegre, Aline Davila sofreu importunação sexual durante seu treino e registrou um boletim de ocorrência, embora o agressor não tenha sido encontrado. Ela agora adota medidas de segurança, como treinar em áreas mais movimentadas.

A administração do Parque Ibirapuera está ciente dos casos de agressão e orienta as vítimas a procurarem seguranças no local para acionarem a guarda civil metropolitana. Uma pesquisa revelou que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, com parques sendo locais comuns para tais incidentes. A necessidade de ações institucionais eficazes para garantir segurança nesses espaços é urgente.

Perguntas e Respostas

Quais tipos de agressões as mulheres estão enfrentando em parques no Brasil?

‌



Mulheres no Brasil estão enfrentando agressões físicas e verbais enquanto praticam atividades físicas em parques e praças.

Que incidentes específicos foram relatados em parques como o Ibirapuera e em Porto Alegre?

‌



No Parque do Ibirapuera, Noelle Pessoa foi agredida fisicamente e insultada verbalmente. Em Porto Alegre, Aline Davila sofreu importunação sexual durante seu treino e registrou um boletim de ocorrência.

Quais medidas estão sendo tomadas pela administração do Parque Ibirapuera diante das agressões?

‌



A administração do Parque Ibirapuera orienta as vítimas a procurarem seguranças no local para acionarem a guarda civil metropolitana.

Qual é a porcentagem de mulheres brasileiras que já sofreram assédio e qual é a urgência relacionada à segurança em parques?

Uma pesquisa indicou que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, e há uma necessidade urgente de ações institucionais eficazes para garantir segurança nesses espaços.

Assista ao vídeo - Mulheres enfrentam onda de agressões físicas e verbais durante treinos em parques e praças

Veja também

‌



Uma pesquisa aponta que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio

Hoje em Dia playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Mulheres enfrentam onda de agressões físicas e verbais durante treinos em parques e praças Suspeito é preso após roubo de caminhão e perseguição policial em Guarulhos (SP) Personagens do Brasil: Conheça a história do ‘Véi da Bike’, homem que conquistou as redes sociais Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (21) Pirataria e sonegação crescem no Brasil e geram rombo de R$ 470 bilhões em 10 anos Operação contra fraude milionária visa donos de rede de lojas de vestuário masculino PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP E Se Fosse Você? Veja reação das pessoas diante da descoberta de uma traição Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (20) Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (20) Participantes preparam doces com chocolate no Desafio Final desta quarta (20) Desafio do Chef: Competidores preparam petit gateau em apenas 20 minutos Juliana Didone e Eliezer se enfrentam na Batalha das Receitas desta quarta (20) Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (19) Casos de queimaduras em crianças aumentam no Brasil; especialistas alertam para prevenção Você e o Doutor: Veja como prevenir e tratar dores musculares, câimbras e torcicolo Patrulha do Consumidor: Procedimento estético dá errado e cliente cobra reembolso de clínica Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (18) Mais de 4 mil casos do golpe 'Boa Noite Cinderela' são registrados no Rio de Janeiro em 2025 Homem morre baleado após esfaquear policial militar no meio da rua

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!