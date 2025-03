Rodovia Anchieta é liberada após carreta derrubar passarela em Cubatão (SP) Estrutura caiu após colisão; trânsito ainda enfrenta congestionamento Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 12h51 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h51 ) twitter

Rodovia Anchieta é liberada após carreta derrubar passarela na altura de Cubatão (SP)

A Rodovia Anchieta foi reaberta após um bloqueio de 15 horas causado pela queda de uma passarela em Cubatão (SP), derrubada por uma carreta. Apesar dos transtornos significativos e do congestionamento persistente na região, não houve vítimas.

O acidente ocorreu no quilômetro 52 da rodovia, onde ainda restam destroços. O sistema Anchieta-Imigrantes opera em regime diferenciado devido ao congestionamento na região, com trechos enfrentando lentidão e paradas que somam mais de 20 quilômetros de filas.

A estrutura conectava os bairros Fabril e Cota 95. As autoridades estão investigando as causas do acidente, enquanto esforços são necessários para construir uma nova passarela rapidamente para garantir a segurança dos pedestres que precisam cruzar a rodovia.

