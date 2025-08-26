Roubo em São Paulo termina com refém e tiroteio

Logo R7.com
Neto de ex-prefeito de São Paulo é feito refém em assalto em bairro nobre da capital paulista
Neto de ex-prefeito de São Paulo é feito refém em assalto em bairro nobre da capital paulista

Alexandre Curiati, neto do ex-prefeito de São Paulo Antônio Salim Curiati, foi feito refém durante um assalto a um carro de luxo em um bairro nobre da cidade. A polícia avistou a ação criminosa durante patrulhamento e houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi morto, enquanto o outro fugiu com Alexandre como refém.

O criminoso dirigiu em direção à zona sul da cidade e abandonou o veículo perto de uma comunidade antes de fugir a pé, levando o celular e cartões de crédito da vítima. Alexandre foi visto na delegacia ao lado do pai, o ex-vereador Antônio Salim Curiati Jr., mas não deu declarações à imprensa. As buscas pelo criminoso foragido continuam.

