Roubo em São Paulo termina com refém e tiroteio Assaltante morre em confronto com a polícia; neto de ex-prefeito é vítima Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h03 )

Neto de ex-prefeito de São Paulo é feito refém em assalto em bairro nobre da capital paulista

Alexandre Curiati, neto do ex-prefeito de São Paulo Antônio Salim Curiati, foi feito refém durante um assalto a um carro de luxo em um bairro nobre da cidade. A polícia avistou a ação criminosa durante patrulhamento e houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi morto, enquanto o outro fugiu com Alexandre como refém.

O criminoso dirigiu em direção à zona sul da cidade e abandonou o veículo perto de uma comunidade antes de fugir a pé, levando o celular e cartões de crédito da vítima. Alexandre foi visto na delegacia ao lado do pai, o ex-vereador Antônio Salim Curiati Jr., mas não deu declarações à imprensa. As buscas pelo criminoso foragido continuam.

Assista ao vídeo - Neto de ex-prefeito de São Paulo é feito refém em assalto em bairro nobre da capital paulista

