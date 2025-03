Senado vota propostas para ampliar penas por violência contra mulher nesta quarta (19) Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h06 ) twitter

O Senado vota propostas que visam aumentar as penas por violência contra a mulher e crimes contra idosos. Uma das propostas sugere pena de seis meses a dois anos para violência psicológica quando cometida com tecnologia como inteligência artificial. Outra proposta foca no abandono de pessoas com deficiência em instituições, aumentando a pena para três a cinco anos.

