Senado vota propostas para aumentar penas por violência contra a mulher Punições mais severas para crimes com uso de tecnologia e abandono de incapazes são debatidas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h21 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h21 )

O Senado Federal analisa nesta quarta-feira (19) propostas que visam endurecer as penas em casos de violência contra a mulher e crimes contra idosos. Uma das medidas prevê pena de seis meses a dois anos para violência psicológica agravada pelo uso de tecnologia, como inteligência artificial. Essa proposta destaca o uso de recursos tecnológicos para alterar a imagem ou a voz da vítima, intensificando a punição nesses casos.

Outra proposta sugere aumentar as penas para abandono de pessoas com deficiência em instituições como hospitais, casas de saúde e abrigos. Atualmente, a pena para abandono varia de seis meses a três anos, podendo subir para até cinco anos de detenção. A medida busca aumentar a responsabilidade legal dos envolvidos no cuidado dessas pessoas.

