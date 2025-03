Será que é Verdade? Veja se é possível tirar esmalte com álcool e açúcar Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 13/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h09 ) twitter

Rafa Brites e Bárbara Borges participaram do quadro “Será que é Verdade?” nesta quinta-feira (13). É possível tirar esmalte com álcool e açúcar? Gengibre pode ajudar a acabar com a caspa no couro cabeludo? Misturar detergente, água quente e gelo seco pode produzir uma profusão de espuma? Confira isso e muito mais!

