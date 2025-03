Sete suspeitos são presos por golpes com falsas pousadas em Pirenópolis (GO) Fraudadores criavam sites falsos para enganar turistas e obter pagamentos indevidos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 12h12 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h12 ) twitter

Polícia prende sete suspeitos de aplicar golpes com falsas pousadas e hotéis em Pirenópolis (GO)

Uma operação resultou na prisão de sete suspeitos de aplicar golpes relacionados a falsas pousadas em Pirenópolis, Goiás. Os criminosos criavam páginas na internet simulando reservas em hotéis e pousadas.

As vítimas eram direcionadas a entrar em contato via WhatsApp com os golpistas que enviavam contratos falsos para confirmar as reservas. Frequentemente, ofereciam descontos para pagamentos por pix. Pelo menos 62 pessoas do Distrito Federal foram afetadas.

As investigações revelaram que os golpistas enviavam vídeos dos quartos das pousadas para dar credibilidade ao golpe, levantando suspeitas sobre como obtinham esse material.

Donos de estabelecimentos locais alertam sobre a importância da verificação dos sites antes de realizar reservas, destacando que fraudes semelhantes podem ocorrer em outras regiões.

