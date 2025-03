Temporal causa alagamentos e danos em bairros do Rio de Janeiro Previsão indica mais chuva para esta quinta (13), com temperaturas até 37ºC Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 12h13 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h13 ) twitter

Chuva forte com ventania e raios causa prejuízos em vários bairros do Rio de Janeiro

Na noite de quarta-feira (12), um forte temporal atingiu o Rio de Janeiro, especialmente o centro e a zona sul. A tempestade causou alagamentos em várias ruas e quedas de árvores. O Centro de Operações da Prefeitura monitorou a situação.

No hospital municipal Souza Aguiar, parte do forro caiu devido à chuva intensa, deixando várias salas encharcadas. A administração precisou evacuar algumas áreas para reparos, mas já retomou o atendimento normal. Não houve feridos.

O Palácio Universitário também sofreu danos com infiltrações que afetaram suas estruturas históricas. Além disso, as plataformas do metrô foram inundadas, causando interrupções no serviço.

A previsão do tempo indica mais chuvas para esta quinta-feira (13), com temperaturas podendo chegar aos 37ºC.

