Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Ticiane Pinheiro mostra seu ritual para aliviar as tensões do corpo e hidratar a pele

“Mesmo com a vida corrida, aprendi o quanto é importante ter momentos de pausa para cuidar de mim”, afirma a apresentadora do Hoje em Dia. Confira!

Hoje em Dia|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Reprodução

Na opinião da apresentadora Ticiane Pinheiro, do Hoje em Dia, o novo Natura Ekos Andiroba oferece o ritual perfeito para aliviar as tensões do corpo e hidratar a pele. “Mesmo com a vida corrida, aprendi o quanto é importante ter momentos de pausa para cuidar de mim”, afirma.

Você encontra os produtos Natura com as Consultoras de Beleza, nas lojas físicas, app ou site oficial.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.