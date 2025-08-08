Logo R7.com
Tiroteio entre facções deixa quatro mortos em Olinda (PE)

Confronto ocorreu por disputa territorial no tráfico de drogas

Um tiroteio entre facções rivais resultou na morte de três homens e uma mulher na comunidade do V8, em Olinda, região metropolitana do Recife. O confronto aconteceu durante a madrugada devido à disputa por território no tráfico de drogas.

Criminosos fortemente armados invadiram a área e enfrentaram a polícia durante a fuga. A polícia isolou quatro pontos da comunidade para investigação e apreendeu 400 pedras de crack e diversas munições. Uma pessoa foi presa, confessando ter descartado metralhadoras em uma área de mangue próxima. Os moradores estão assustados com a violência crescente provocada por pelo menos três grupos criminosos na região.

