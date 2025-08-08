Tiroteio entre facções deixa quatro mortos em Olinda (PE)

Um tiroteio entre facções rivais resultou na morte de três homens e uma mulher na comunidade do V8, em Olinda, região metropolitana do Recife. O confronto aconteceu durante a madrugada devido à disputa por território no tráfico de drogas.
Criminosos fortemente armados invadiram a área e enfrentaram a polícia durante a fuga. A polícia isolou quatro pontos da comunidade para investigação e apreendeu 400 pedras de crack e diversas munições. Uma pessoa foi presa, confessando ter descartado metralhadoras em uma área de mangue próxima. Os moradores estão assustados com a violência crescente provocada por pelo menos três grupos criminosos na região.
