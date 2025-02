Turistas argentinos são baleados durante assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 27/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h25 ) twitter

Dois turistas argentinos, Cristian Pagani, de 40 anos, e Gabriel Gago, de 41 anos, foram baleados em um assalto na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Cristian foi ferido no quadril e está em estado estável. Já Gabriel foi atingido no braço esquerdo e abdômen. Ele precisou passar por cirurgia e, apesar de estar estabilizado, seu quadro ainda é considerado grave. Eles estavam com suas famílias na praia, quando criminosos armados os atacaram. Após levar pertences, os assaltantes dispararam contra as vítimas antes de fugir.

