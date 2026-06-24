Veja como o Programa Acredita no Primeiro Passo mudou a vida de John Warley Iniciativa do Governo do Brasil possibilitou uma virada na vida do chef

O Programa Acredita no Primeiro Passo foi lançado em outubro de 2024 e já ajudou milhões de brasileiros Reprodução/ Record

O Programa Acredita no Primeiro Passo é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançada em outubro de 2024 e que já ajudou milhões de brasileiros desde então. Um deles é John Warley, que não tinha oportunidades, mas encontrou no Programa Acredita uma virada na sua vida. Atualmente John trabalha com gastronomia e forma alunos para o mercado de trabalho ou para iniciarem seu próprio negócio. Confira!

Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).