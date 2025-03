Veja quando, como e por que comer brócolis ameaça a tireoide, intestino, coração e rins Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h07 ) twitter

A ingestão de vegetais é essencial para o nosso bem-estar. Uma das estrelas desse grupo de alimentos é o brócolis. Rico em vitaminas, minerais e fibras, ele nutre, aumenta a resistências as doenças e ainda ajuda a manter a pele bonita e saudável. Com o passar dos anos, o brócolis também pode fazer mal: tireoide, intestino, coração e rins, sobretudo de idosos acima dos 70 anos, são alguns alvos dos efeitos colaterais. No entanto, o modo de preparo do alimento é capaz de minimizar essas ameaças. Confira!

