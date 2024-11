A Fazenda 16: Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali pedem voto para continuar no reality

Na nona eliminação de A Fazenda 16, Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali enviaram depoimentos pedindo apoio do público para continuar no reality rural. A Roça foi definida após uma Prova do Fazendeiro que exibiu memória afiada. Gui Vieira venceu a competição e se tornou o novo fazendeiro. Para votar pela permanência do seu peão preferido, acesse o R7 !