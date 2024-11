Mais recente eliminada de A Fazenda 16, Julia Simoura deu seu pitaco sobre as briga entre Zé Love e Sacha e fez questão de pontar as diferenças dela própria com os dois. Enquanto diz se considerar desafeta do ex-jogador de futebol, ela diz que teve, sim, divergências com sacha, mas pontuou que ele está, de certo modo, sendo injustiçado