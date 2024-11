A Fazenda 16: Juninho vence Prova de Fogo, e Gizelly escolhe Vanessa para a Baia

Na última segunda-feira (4), a Prova de Fogo testou os conhecimentos geográficos dos peões. Juninho Bill levou a melhor e ficou com o Lampião do Poder. A escolha de Giselly Bicalho para Vanessa Carvalho ir para a Baia causou climão. A atriz não gostou de ter que ir dormir com o Colorado e desabafou com a amiga Babi na dispensa. Já a Atividade de Apontamento gerou climão na Sede. Acompanhe!