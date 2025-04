Acúmulo de gordura no fígado pode causar doenças graves, como cirrose e câncer; saiba como evitar

A gordura no fígado, ou esteatose hepática, é um quadro clínico sensível e deve ser tratada com atenção. Ela pode evoluir para quadros mais graves, como hepatite, cirrose e, em alguns casos, até mesmo câncer de fígado. Além de afetar o funcionamento cardiovascular, ela também pode causar problemas cardíacos mais sérios. O problema pode ser evitado com bons hábitos alimentares, sendo o principal deles a redução no consumo de alimentos gordurosos. Entre as causas da doença, estão excesso de peso, obesidade, consumo excessivo de álcool, hipertensão, colesterol alto e diabetes.



