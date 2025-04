Adolescente é executado por falsos policiais em Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte (MG), um adolescente de 15 anos foi morto por falsos policiais civis na região leste da cidade. O jovem foi retirado de sua casa e executado com 14 tiros de fuzil em uma escadaria. Antes de fugirem, os criminosos picharam a sigla de uma facção criminosa no local. A polícia informou que o verdadeiro alvo era o primo da vítima. O mandante do crime, com passagens pela polícia, fugiu de um presídio em Ribeirão das Neves (MG) e se aliou a uma facção no Rio de Janeiro, antes de retornar a Minas Gerais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!