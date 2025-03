Adolescentes são detidos ao tentar arremessar drogas e celulares em presídio no Amapá

Dois adolescentes foram apreendidos enquanto tentavam arremessar celulares e drogas para dentro de um presídio no Amapá. Policiais penais localizaram os jovens em uma área de mata com uma mochila contendo 39 celulares, carregadores, chips e cigarros. Os menores confessaram que planejavam lançar o material na unidade prisional. Um motorista por aplicativo, que dava suporte à ação, também foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.



