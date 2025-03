Advogado da família da menina Vitória fala de entrevista concedida pelo ex-ficante da jovem

Gustavo Vinícius, ex-ficante da jovem Vitória, deu uma entrevista exclusiva para a repórter Lorena Coutinho onde disse não ter envolvimento no assassinato da adolescente. Ele explicou sua relação com Vitória e revelou estar com medo. O advogado da família da jovem afirmou que a polícia encontrou contradições no depoimento de Gustavo e que, por isso, os agentes acreditam que ele tem algum envolvimento com o crime.



